Suurlähettiläs: Ukrainassa on edelleen jopa kymmeniä suomalaisia – selkeä toimintaohje

Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Päivi Laine on tällä hetkellä edelleen Ukrainassa. Hän siirtyi tiistai-iltana Kiovasta länttä kohti Lvivin kaupunkiin, jossa sielläkin soivat ilmasireenit.

– Tilanne on hyvin jännittynyt täällä Lvivissä, Laine kuvaili MTV Uutiset Livessä.

Kiovassa edelleen olevilta kollegoiltaan Laine on kuullut, että erityisesti tänään aamulla Ukrainan pääkaupungissa on ollut paljon räjähdyksiä. "Erittäin pelottavalta" tuntunut tilanne on sittemmin hieman rauhoittunut.