"Suurin osa valehtelee" – Kova väite Varusmiesliitolta: Yksikin kannabiskokeilu voi estää armeijaan pääsyn

Matias Pajula on Varusmiesliiton nykyinen puheenjohtaja.

Pajulan mukaan Varusmiesliitto on käsitellyt viime vuosina useita tapauksia, joissa kokeilun myöntäminen on muuttanut kutsuntalautakunnan suhtautumisen tulevaan varusmieheen täysin.

– On ollut tapauksia, joissa on sanottu suoraan, että lähde menemään. Sua ei haluta tänne ollenkaan, Pajula kertoo.

"Ei ole varaa jättää viidennestä pois"

– Kuulen paljon keskusteluja, että jos on jotain kokemuksa kannabiksen käytöstä, niin älkää myöntäkö sitä. Totuus on, että suurin osa valehtelee siihen lappuun.

– Jos ensimmäisessä kosketuksessa puolustusvoimiin – siinä kutsuntapaperilla – kulttuuri ja henki on sellainen, niin sehän aloittaa heti valehtelukulttuurin.

– Varusmiesliiton kanta on se, että meillä ei ole varaa jättää viidennestä miesikäluokasta tulematta sen takia, että on nuoruudessa kokeillut kannabista. Ymmärrän, että ongelmaisia ei haluta armeijaan, mutta olisi tärkeää tehdä ero kannabiskokeilujen ja kovempien huumeiden käytön välille. Kukaan ei tunnu tällä hetkellä tietävän, mikä on käytäntö, Pajula kertoo.