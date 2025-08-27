Suuri hevostapahtuma Vermossa peruttiin – somekansalta paljonpuhuva reaktio

Sosiaalisessa mediassa kritisoidaan Vermon rakennushankkeen hoitamista.

Espoon Vermon raviradalle ensi viikonlopuksi suunniteltu Hevoset Espoossa -tapahtuma peruttiin vain viikkoa ennen kuin se piti järjestää.

Tapahtumaan olisi kuulunut este- ja kouluratsastuskilpailut.

Perumisen syy on ratsastuskentän keskeneräiset rakennustyöt.

Vermo Areenan toimitusjohtajan Pertti Koskenniemen mukaan ratsastuskentän pohjakerroksena keväällä levitetty savi ei ollut kuivunut riittävästi, minkä vuoksi kenttä on epävakaa.

– Savessa oli edelleen pieniä taskuja, joka teki sen, että kenttä ei ole tasalaatuinen ja kaikilta osin ratsastuskuntoinen, Koskenniemi kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Tämän vuoksi ratsastuskenttä ei ole riittävän turvallinen ratsastuskilpailujen järjestämiseen.

– Aika loppui kesken.

Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi kuvailee ratsastuskenttähanketta valtavaksi. Valmista pitäisi tulla ensi kesäksi.Pertti Koskenniemi

Someyleisö turhautui

Sosiaalisessa mediassa Facebook-kommentoijat kummastelevat turhautuneina, miksi tapahtuma peruttiin vain viikkoa ennen kuin se piti järjestää.

Toisaalta moni kommentoijista ei vaikuta olevan yllättynyt perumisesta.

– Kuka oikeasti yllättyi, kommentoi yksi käyttäjä Vermo Areenan julkaisun alla Facebookissa.

– Aika kalkkiviivoille meni peruutus, harmittelee toinen.

Osa kommentoijista kuitenkin myös osoittaa ymmärrystä tapahtuman perumiselle turvallisuussyistä.

– Me lähdetään siitä, että hevosten turvallisuus on ykkösasia. Ei siitä voi tinkiä. Täytyy miettiä eläinten parhaaksi näitä asioita, Koskenniemi sanoo.

Somekommenteissa korostuu myös tyytymättömyys maansiirtohankkeen etenemistahtiin ja työn laatuun.

Koskenniemi vastaa kritiikkiin muistuttamalla, että kyseessä on mittava hanke, jossa kuuden hehtaarin alueelle tuodaan noin 10 000 kuorma-autollista maa-ainesta.

– Kyseessä on valtava työmaa ja siksi se vaatii aikaa.

Nyt ratsastuskentälle siirretään siis vielä maa-ainesta, minkä jälkeen keväällä 2026 edessä on tekonurmen asennus.

Koskenniemen mukaan hanke on valmis kesäkuuhun 2026 mennessä. Silloin Vermossa pystytään Koskenniemen mukaan järjestämään myös entistä suurempia musiikkitapahtumia.

Ratsastustoiminta on siis jäissä ensi kesää, mutta ravit jatkuvat Vermossa normaalisti.