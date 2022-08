Suuret arvokisajoukkueet uhkaavat painaa SUL:n tuloksen miinukselle – "Menemme kuusinumeroisiin lukuihin"

Kotimaan kamaralla järjestetyissä arvokilpailuissa Suomelta on nähty aiemminkin suuria joukkueita, mutta ulkomaille on lähetetty urheilijoita kitsaammin. Urheilijoiden lisäksi kisajoukkueeseen kuuluu esimerkiksi valmentajia. Aalto painotti sitä, että kaksien arvokilpailujen kauteen on tiedetty varautua. Kotimaisen kärjen pitää päästä arvokilpailuihin, kun mahdollisuus on.