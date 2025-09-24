Varsinais-Suomessa Laitilassa iltapäivällä suuressa teollisuusrakennuksessa syttynyt tulipalo on saatu sammumaan.
– Palo on saatu rajattua ja sammutettua, kertoi päivystävä päällikkö Petri Nenonen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta STT:lle viiden maissa iltapäivällä.
Palo vaurioitti Nenosen mukaan pääasiassa kattorakenteita, mahdollisesti myös hieman seinärakenteita. Pelastuslaitos on raivannut kattorakenteita noin 20 neliömetrin verran, josta palanutta aluetta oli alle kymmenen neliötä.
Palo syttyi kattorakenteissa bitumikattotöiden yhteydessä, Nenonen kertoo.
Rakennus on kooltaan vajaat 9 000 neliömetriä. Laitilan Sanomien mukaan kyseessä on venttiiliratkaisuja valmistavan Vexven tehdas.
Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman kolmen jälkeen iltapäivällä. Paikalle hälytettiin lähes 30 yksikköä.
Kukaan ei loukkaantunut palossa. Pelastuslaitoksen mukaan työntekijät evakuoituivat rakennuksesta itse jo ennen palokunnan saapumista.