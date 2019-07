Susanna Koski on kerännyt kesällä hukkakauraa ja nostanut sopeutumisrahaa – arvostelee silti itse järjestelmää: "Ei ole tätä päivää, että tarvitsisi jotenkin erityisesti sopeutua"

– Hyvää kuuluu. Suomen kesä on kauneimmillaan, Koski vastaa puhelimeen.

Vaalien jälkeen Koski on pitänyt lomaa ja suunnitellut syksyn projekteja.

– Olin kevättöissä pellolla jyräämässä, ja nyt olen ollut keräämässä hukkakauraa. Maatilan töitä Laihialla. On ollut ihan mukavaa osallistua, Koski iloitsee.

Koski: Sopeutumisrahauudistus ei onnistunut

Koski itse on omien sanojensa mukaan nostanut alinta mahdollista sopeutumisrahaa. Sopeutumisraha on vähintään 36 prosenttia kansanedustajan palkkiosta, joten käytännössä summa on kuukausittain noin 2 100 euron luokkaa.