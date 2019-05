Supon päällikkö Antti Pelttari MTV:lle: Ilmastoterrorismi on uhkakuva, johon Suojelupoliisi varautuu

– Aikaisemminkin on nähty väkivaltaisiin keinoihin, jopa terrorismiin turvautuvia yhden asian liikkeitä, Antti Pelttari sanoo MTV:n Uutisekstra-ohjelmassa.

– Sen, että on ihmisiä, jotka ryhtyvät laittomin keinoin asiaansa edistämään.

Suojelupoliisi on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja siviilejä on palkattu virastoon töihin pohtimaan tulevaisuuden malleja. Taustalla on se, että niin al-Qaida kuin Isis yllättivät tiedustelupalvelut maailmalla.