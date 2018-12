Supo seuraa jo 370:tä henkilöä terrorismin torjumiseksi – terrorismin uhka Suomessa arvioidaan edelleen kohonneeksi

Supon mukaan on todennäköistä, että Suomessa toimivat terrorismia tukevat verkostot pyrkivät radikalisoimaan ja värväämään lisää kannattajia.

Supon seuraamien terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on noussut. Supon mukaan tällaisia ihmisiä on nyt 370, kun aiemmin heitä oli 350. Kohdehenkilöiden määrä on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana 25 prosenttia.