Ingebrigtsenin lyönyt MM-juoksija lataa tyrmäävän väitteen supertähdestä: "Jos hän ei tajua"

– Jos hän ei tajua, että hänellä on suuria heikkouksia, hän ei voita ensi vuonna 1500 metrillä kultaa, Kerr pamautti The Sunday Plodcastissa NRK:n mukaan Pariisin olympiakisoihin viitaten.

Kerr paineli viime kesän arvokisafinaalissa hurmiollisesti loppukirissä ohi Ingebrigtsenin, joka oli ylivoimainen suosikki kilpailuun. Hän on matkan hallitseva olympiavoittaja.

Kerrin mukaan Ingebrigtsenillä on erityisiä vaikeuksia kisoissa, joissa vauhtia ylläpidetään reippaana. Britin mielestä norjalaiskomeetalla on useita heikkouksia.

– Häntä ympäröi niin paljon selkääntaputtelijoita, ettei hän tajua, että hänellä on heikkouksia, Kerr sanoi.

– Minusta hän on todella huomionkipeä. Hänen oli tehtävä jotain, jotta hän sai huomion itseensä. Hän on sanonut olleensa kipeä ennen semifinaalia, mutta minusta se oli vain huomionhakua, Kerr paalutti .

Ingebrigtsen on vasta 23-vuotias, mutta hänen palkintokaappinsa pullistelee jalometallista. Norjalaisella on 1500 metriltä olympiakullan lisäksi kaksi EM-kultaa. 5000 metrillä hän on vienyt kaksi MM-kultaa ja kaksi EM-kultaa.