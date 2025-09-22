Ragasa-myrskyn ennakoidaan tuovan mukanaan maanvyöryjä ja kaatosateita.

Filippiineillä tuhansia ihmisiä on evakuoitu suojaan kouluihin ja väestösuojiin maata lähestyvän Ragasa-hirmumyrskyn tieltä. Ragasan odotettiin iskeytyvän maihin maanantaina päivällä paikallista aikaa Filippiineille kuuluvilla Babuyanin saarilla vajaat 750 kilometriä etelään Taiwanista.

Ragasan tuulennopeus lähenteli aamulla puuskissa jo 75 metriä sekunnissa, kertoi Filippiinien ilmatieteen laitos.

– Heräsin kovaan tuuleen. Se paukutti ikkunoita kuin jokin kone olisi käynnistetty. Näen tästä, miten valtavat aallot iskeytyvät rantaan. Rukoilen, että kaikki ovat turvassa, sanoi Aparrin rannikkokaupungissa asuva opettaja Tirso Tugano, 45.

Koulut ja valtiot virastot pysyvät tänään suljettuina Filippiinien pääkaupungin Manilan ja liki 30 muun maakunnan alueella, koska myrskyn ennakoidaan tuovan mukanaan myös rajuja kaatosateita. Viranomaisten mukaan Filippiinien pääsaaren Luzonin pohjoisosissa on luvassa pahoja tulvia ja maanvyöryjä.

Filippiinit sijaitsee Tyynenmeren myrskyvyöhykkeellä. Saarivaltiota koettelee joka vuosi keskimäärin 20 myrskyä.