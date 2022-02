Supertähti tuskailee tilannettaan Mikaela Shiffrinin kanssa: "Voin nähdä, mutta en koskea"

Ruotsalaislehti Expressen kertoo jutussaan suuresta tähtiparista, ja sitä norjalainen Kilde sekä yhdysvaltalainen Shiffrin totisesti ovat. Kilde on alppihiihdon maailmancupin kokonaisvoittaja kaudelta 2019–20, kun taas Shiffrinillä on kolme alppihiihdon maailmancupin kokonaisvoittoa, kuusi maailmanmestaruutta ja kaksi olympiakultaa.

Kumpikin on kilpailemassa Pekingin olympialaisissa.

– Kaikki sanovat, että nyt voitte viettää paljon aikaa yhdessä. On hienoa, että hän on täällä, mutta tämä on haastavaa koronaviruksen ja rajoitusten kanssa. Täytyy todella olla huolellinen, Kilde sanoi.