"Luonnonoikku, täydellinen urheilija" – pysäyttääkö tätä tähteä mikään Pekingin olympialaisissa?

– Kilde on luonnonoikku. Hän dominoi fysiikkatreenejä. Hän on täydellinen urheilija, Tangen kommentoi olympialaisten kisasivuilla.

– Hän on hämmästyttävän vahva jokaisella osa-alueella. Hänen kestävyytensä, voimansa ja anaeroobinen suorituskykynsä ylittävät käsitykseni.

Tangen on entinen alppihiihtäjä, joka siirtyi sitten tutkimuksen pariin. Hän on opiskellut urheilutiedettä Norjassa, ja seurannut samalla maailman huippukuntoisimpiin lukeutuvia urheilijoita.

– Tutustuin myös siihen, miten huippurugbypelaajat harjoittelevat Uudessa-Seelannissa. He ovat parhaiten treenattujen urheilijoiden joukossa maailmassa, ja Kilde on samalla tasolla.

Kilde on kääntänyt salitulokset myös menestykseksi rinteessä. Ennen tätä kautta hänellä oli kasassa kuusi voittoa maailmancupin vauhtilajeista syöksystä ja super-g:stä. Kuluvalla sesongilla on tullut kuusi lisää. Hän johtaa kyseisten lajien cupeja ja on kokonaiscupissa toisena.