Kommentti: Maailman ykköspelaaja kärysi samasta aineesta kuin Therese Johaug – tämä selitys menee toistuvasti läpi

Sinnerin dopingtapauksessa on monia, osin Suomessakin tunnetuja elementtejä.

imago/Digitalsport/ All Over Press

Italiassa ja Brasiliassa, joissa klostebolia sisältäviä ulkoisesti käytettäviä lääkkeitä on saatavilla apteekeista ilman reseptiä, kontaminaatioita on sattunut vuosien varrella lukuisia.

Dopingjournalismiin keskittyvän toimittajan Edmund Willisonin mukaan peräti puolet maailman klostebol-käryistä on peräisin Italiasta. Vuosien 2019–2023 aikana niitä kirjattiin yhteensä 38 kappaletta.

Willisonin haastatteleman italialaisviranomaisen mukaan lukemaa on enää vaikea uskoa pelkäksi sattumien sumaksi.

Tällaisia väitteitä on esittänyt aiemmin muun muassa Marion Jonesin dopingjupakkaan sotkeutunut kemisti Victor Conte , joka esitti testosteronia sisältävien lääkevoiteiden säännöllisen käytön kehittävän lihaksia ja veren hemoglobiiniarvoja baseballissa.

– Pelaajat voivat mennä kotiin tai hotellille pelin jälkeen, käyttää testosteronivoidetta, -geeliä tai -lappua, ja sitä on mahdotonta havaita enää seuraavana päivänä kentällä. Uskon, että nämä kaverit käyttävät testosteronia joka ikinen päivä, Conte totesi vuonna 2013.

Willisonin haastattelema Portugalin antidopingtoimiston entinen johtaja Luis Horta on huolissaan voiteiden tai geelien mahdollisesta käytöstä.

– Uskon, että jotkut dopingin käytössä mukana olevat lääkärit käyttävät tätä strategiaa, jotta sitä ei havaittaisi tai riski havaintoon on matala, Horta kommentoi.

– Havainnointi-ikkuna on todella, todella lyhyt. Se on joskus vain tunteja, joten se on hyvä tapa doupata matalammalla riskillä.