Supertähti avaa shokeeraavan ratkaisunsa taustat – syyttää vastustajaansa härskistä tempusta

Nyt norjalainen Carlsen on julkaissut lausunnon, jossa hän syyttää Niemannia avoimesti huijaamisesta.

– Uskon, että Niemann on huijannut enemmän, ja vähemmän aikaa sitten, kuin hän on julkisesti myöntänyt. Hänen kehityksensä on ollut epätavallista, ja koko (ensimmäisen) kohtaamisen ajan minulla oli sellainen tunne, ettei hän keskittynyt otteluun täysin tärkeillä hetkillä, Carlsen kirjoittaa.