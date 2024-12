Shakkitähti rikkoi lajin koodistoa: Ulos MM-turnauksesta

Norjalainen shakin suuruus Magnus Carlsen on vetäytynyt pikashakin MM-kisoista saatuaan lajiliitto FIDE:ltä kiellon osallistua kisoihin farkuissa.

34-vuotias Carlsen on voittanut pikashakissa viisi rabid-sarjan ja peräti seitsemän blitz-sarjan maailmanmestaruutta. Hän on myös perinteisessä shakissa viisinkertainen maailmanmestari.

Tällä kertaa Carlsenin turnaus New Yorkissa katkesi kuitenkin kuudennelle ottelukierrokselle hylkäyksen takia. Carlsen saapui paikalle farkkuihin pukeutuneina eikä suostunut vaihtamaan peliasuaan varoituksesta ja 200 dollarin sakkorangaistuksesta huolimatta.

Tämän jälkeen Carlsen vetäytyi turnauksesta. Shakkiliitto FIDE perusteli pukeutumisesta jakamiaan rangaistuksia pelaajien tasapuolisella ja ammattimaisella kohtelulla. Shakissa pelaajilta odotetaan business casual -tyylin pukeutumista, mihin eivät kuulu esimerkiksi t-paidat, farkut ja lenkkitossut.

Carlsenin mukaan hänen saapumisensa pelipaikalle farkuissa johtui kiireessä tapahtuneesta erehdyksestä, joka oli seurausta ottelua edeltäneestä lounastapaamisesta.

– Laitoin päälle paidan, takin ja vaihdoin jopa kenkäni, mutten tullut edes ajatelleeksi farkkuja, Carlsen perusteli tapahtunutta Take Take Take -sivustolle.

– Sain ensiksi sakon, mikä on ok, ja sitten sain varoituksen, että minua ei oteta pelaamaan, jos en käy vaihtamassa vaatteitani. He sanoivat, että voin tehdä sen tämän päivän kolmannen kierroksen jälkeen.

Carlsen tarjoutui pelaamaan päivän loppuun farkuissa ja vaihtamaan peliasunsa seuraavaksi päiväksi.

– He sanoivat, että sinun täytyy vaihtaa vaatteet nyt. Siinä kohtaa siitä tuli vähän periaatekysymys minulle.

Carlsen ei aio valittaa saamastaan hylkäyksestä, vaan päätti häipyä kisapaikalta kokonaan.

– Olen oikeasti liian vanha välittämään liikaa tästä.

– Jos tämä on se, mitä he haluavat tehdä, niin se varmaan toimii molemmin päin. Kukaan ei halua perääntyä, joten tässä ollaan. Taidan lähteä johonkin, missä on vähän mukavampi sää kuin täällä, Carlsen sanoi New Yorkista lähtiessään.