Ruotsin ykköspelaajan pöyhkeily oli liikaa – lajilegenda raivoissaan: "Poistakaa hänet"

Sanasota lähti käyntiin, kun Ymer kieltäytyi pelaamasta Ruotsissa Båstadin avoimessa turnauksessa toisen kerran peräkkäin. Ymerille on tietojen mukaan tarjottu suuri summa rahaa, mutta ruotsalainen lähetti tylyt terveiset järjestäjille.

– Tuo on säälittävää. Poistakaa hänet Davis cup -joukkueesta ja koko roskasta. Hänellä ei ole mitään asiaa Ruotsin maajoukkueeseen. Hän on kunnon kakara. Ruotsalaiseen tennikseen ei kuulu tuollainen paska, Carlsson totesi Expressenille .

Vastahyökkäys

– Hän on katkera. Kukaan ei tiedä, kuka hän on. Hän ei jättänyt mitään perintöä. Yksikään juniori ei ole koskaan kuullut Kent Carlssonista, ja hän on katkera siitä, Ymer pamauttaa VG:n mukaan.