Suositussa urheiluilmiössä muhii katastrofi – asiantuntija varoittaa jo kuolonuhreista

Ilmiö sai alkunsa vuonna 2018, kun somevaikuttajat ottivat yhteen pienimuotoisissa otteluilloissa amatöörisäännöin. Kasvu on ollut rajua ja äärimmäisen nopeaa, mistä kertoo myös siirtyminen ammattilaiskehistä tuttuihin kevyempiin hanskoihin ja luopuminen pääsuojista jo vuonna 2019.

Tuolloin kehään nousivat KSI ja Tommy Fury sekä Logan Paul ja Dillon Danis . Heidän lisäkseen muun muassa Jake Paul on takonut suosiota vaikuttajanyrkkeilyssä.

– Tämä on erilaista viihdettä. Et katso tästä, jotta näkisit jabin kuten Muhammed Alilla. Et näe myöskään Muhammed Alin jalkatyötä. Mutta saat erinomaista viihdettä, myös perinteisiä nyrkkeilytapahtumia vuosikaudet järjestänyt Sauerland toteaa Sky Newsille.