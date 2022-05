Suosikkisarja vinoili Wayne Gretzkylle – legenda sivalsi napakasti takaisin vuosien jälkeen

Komediasarjassa paperifirman pomolla Scottilla oli työhuoneessaan taulu, jossa luki Gretzkyn kuuluisa lainaus "You miss 100% of the shots you don`t take". Lainaus oli allekirjoitettu toki Gretzkynkin nimiin, mutta ysiysin nimen alle konttoripäällikkö oli rustannut oman puumerkkinsä.