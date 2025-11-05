Riehakkaasta sekoilustaan tunnettu kaksikko sai nähtäväkseen arkistojen aarteen vailla ennakkovaroitusta.

Duudsonit muistetaan jekuista, sekoilusta ja stuntti-tempauksista.

Keskiviikkona nähdyssä MTV:n Huomenta Suomi -lähetyksessä Jukka Hildén ja Jarno ”Jarppi” Leppälä yllätettiin vuonna 2010 kuvatulla arkistovideolla. Siinä Hildén ja Hannu-Pekka "HP" Parviainen kertoivat Music Televisionin kanssa solmitusta sopimuksesta tv-sarjasta The Dudesons in America (suomeksi Duudsonit Amerikassa).

Katso ylhäältä Hildénin ja Leppälän reaktio ruutuun yhtäkkiä pyöräytettyyn takamusvideoon!

Hengenlähtökään ei ole aina ollut Duudsoneilla kaukana. Leppälä muisteli Salon sokeritehtaan räjäytystä, joka aiheutti rajuja vammoja.