Suora lähetys: Sankka sumu nielaisi Helsingin

Lähes koko Etelä-Suomi peittyi perjantaiaamuna sankkaan sumuun.

Sumujen taustalla on niin sanottu säteilysumu, joka syntyy kun maanpinta jäähtyy voimakkaasti selkeinä ja kylminä syysöinä, kertoo MTV:n meteorologi Jenna Salminen.

Sumua syntyy, kun ilmassa oleva näkymätön vesihöyry tiivistyy pisaroiksi. Tiivistyminen alkaa kun kosteus lisääntyy tai kun lämpötila laskee.

Taivaalla möllöttävä sumupilvi saattaa pitää myös viime päivien tutut kesäiset lämpötilat loitolla.

Jotta kesäisistä lämpötiloista pääsisi nauttimaan, sumupilven tulisi hälvetä jo aamupäivällä. Jos se hälvenee vasta myöhään iltapäivällä, aurinko ei enää ehdi lämmittää riittävästi.

Salmisen mukaan Suomenlahden sumu voi vielä iltapäivällä puskea Helsingin ylle.

Yleisesti sää on kuitenkin lähes koko Suomessa kesäinen, kertoo Salminen.

