Varoitus aamulle ja loppuviikolle: Sumea pettymys uhkaa kesäkelejä

Kesäiset kelit jatkuvat, mutta lämmöstä ei välttämättä pääse nauttimaan ennusteesta huolimatta, sanoo meteorologi.

Ennusteen mukaan auringosta ja lämpöisistä säistä saadaan nauttia ainakin ensi viikkoon asti, ja lämpömittarit näyttävät paikoin jopa yli parinkymmenen asteen lukemia lähes koko maahan. MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas kuitenkin toppuuttelee, ettei viikonlopulta kannata sään puolesta odottaa liikoja.

Syynä on lämmön mukanaan tuoma kosteus, joka saattaa tiivistyä sakeaksikin sumuksi ja myös sumupilviksi.

– Esimerkiksi Etelä-Suomeen on ennustettu aurinkoa ja 20 astetta, mutta taivaalla on kuitenkin koko päivän möllöttänyt sumupilvi, ja lämpötila on jäänyt 15 asteeseen, kertoo Mäntykannas.

Sumupilvien ennustamista hankaloittaa Mäntykannaksen mukaan se, että ne ovat paikallisia, eikä ennustemallit osaa tarkalleen arvioida, mihin aikaan sumupilvi hälvenee.

– Jos sumupilvi hälvenee liian myöhään iltapäivällä, aurinko ei enää ehdi lämmittää tarpeeksi. Siksi sen pitäisi saada jo aamupäivällä pois päiväjärjestyksestä, jotta lämpötilat nousisivat kesäisiin lukemiin.

Varoitus torstaille

Suomen yli pyyhkäisee keskiviikko-illan ja yön aikana sadealue, jonka myötä saapuu runsaasti kosteutta.

– Varoituksen sana torstaiaamuna liikenteessä oleville, että paikoitellen voi olla ihan hernerokkasumua ja todella heikko näkyvyys.

Torstaina luvassa on aurinkoa ja parinkymmenen asteen lämpötiloja alueilla, joissa sumu pääsee hälvenemään.

Katso koko sääennuste videolta jutun alusta!