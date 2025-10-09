Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ei hae uudelle toimikaudelle, tiedottaa oikeusasiamiehen toimisto.

Jääskeläisen toimikausi päättyy vuoden lopussa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on parhaillaan avoinna. Haku on auki 15. lokakuuta asti.

Jääskeläinen aloitti oikeusasiamiehenä vuonna 2010, ja hänet valittiin neljännelle kaudelle vuoden 2022 alusta. Tätä ennen Jääskeläinen toimi apulaisoikeusasiamiehenä kaksi kautta.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten ihmisten toiminnassa.