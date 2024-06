Suora lähetys: Elokapina pysäytti liikenteen Helsingin keskustassa

Elokapina on aloittanut mielenosoituksen kello 13, ja sen on tarkoitus kestää ainakin vuorokauden loppuun asti.

Mielenosoituskulkueet ovat lähteneet liikkeelle neljästä eri paikasta eri puolilla Helsingin keskustaa. Kulkueet päätyvät Kauppatorille, jonka edustalle on tarkoitus muodostaa tiesulku.

Luvassa useita mielenosoituksia kesäkuussa

Tiesulku aloittaa Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanjan, jonka tavoitteena on kasvaa Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomuuskampanjaksi, Elokapina kertoo. Myrskyvaroitus-kampanjan on suunniteltu sisältävän useita mielenosoituksia kesäkuun aikana. Mielenosoituksia on tiedossa myös ainakin 11., 25., 28. ja 30. kesäkuuta.