Poliisi kieltänyt Elokapinan leiriytymisen Kauppatorin edustalla

Elokapinan oman arvion mukaan paikalla oli ennen iltayhdeksää edelleen päälle 500 mielenosoittajaa. Poliisi on turvaamassa tilannetta.

Mielenosoituksen on kerrottu kestävän ainakin vuorokauden loppuun asti. Puoli yhdeksän aikaan sekä Elokapina että poliisi kommentoivat, että mielenilmaus oli sujunut toistaiseksi rauhallisesti.

Ohikulkijoiden kanssa ei konflikteja

– Meillä on poliisien kanssa käytävää vuorovaikutusta varten nimetty henkilöt, ja heidän mukaansa hyvin on mennyt. Meillä on myös henkilöt, jotka selvittävät mahdolliset yhteenotot sivullisten kanssa, mutta sellaisia ei ole ilmennyt, Elokapinan media- ja viestintätyöryhmän jäsen Tiina Jalonen kertoo.