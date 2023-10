Elokapina sulki Länsiväylän – "Luontokadon hidastaminen tulee ottaa huomioon kaikissa toiminnoissa"

Elokapina kertoi eilen pysäyttävänsä tänään liikenteen tunniksi Länsiväylällä. Mielenosoituksen tarkoituksena on estää Helsingin Laajasalossa sijaitsevaan Stansvikin Kruunuvuorenrannassa sijaitsevan 400 vuotta vanhan luonnonmetsään kaavaillut hakkuut.

MTV Uutisten toimittaja Jonna Kumpula kertoo paikan päältä, että poliisi on antanut poistumiskäskyn. Paikalla on edelleen mielenosoittajia, vaikka suurin osa on kuitenkin siirtynyt pois.