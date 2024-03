Elokapina-aktivistille syyte Ylen artikkelista – syyttäjä vaatii poistamaan kommentteja

Syyttäjä vaatii neljälle Elonvaalijoiden jäsenelle rangaistusta siitä, että he syyttäjän mukaan valehtelivat poliisille rahankeräysilmoituksissa. Syyte koskee kahta rahankeräysilmoitusta, joista ensimmäisen Elonvaalijat teki Helsingin poliisille huhtikuussa 2021 ja toisen syyskuussa 2021.

– Rahaa on tietoisesti kerätty Elokapinan toimintaan, jossa on koulutettu kansalaistottelemattomuuteen ja rikoksiin yleistä järjestystä vastaan. Keskeisenä toimintatapana on ollut yleisen liikenteen ja yhteiskunnan toimintojen vakava häirintä ja toistuva sekä kollektiivinen poliisin antamien käskyjen noudattamattomuus, syyttäjä sanoo haastehakemuksessaan.