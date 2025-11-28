Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessa, että Suomi jatkaa työtä IMO:n tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja moniäänisyyden edistämiseksi.

Suomi on valittu jatkamaan uudelle kaudelle Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n neuvostossa.

Neuvostossa on 40 jäsenmaata ja Suomi on ollut sen jäsenenä myös päättyvällä kaudella 2024–25.



– Olen hyvin iloinen Suomen saamasta luottamuksesta IMO:n neuvostovaalissa. Suomi on todellinen merenkulkumaa! Jatkamme aktiivista työtä ja yhteistyötä merenkulun tulevaisuuden eteen, kiitteli liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) tiedotteessa.



IMO:ssa on 176 jäsenmaata ja Suomi on ollut jäsen vuodesta 1959.