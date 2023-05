"Suomi on vakavimpien toimien kohteena" – ex-lähettiläs Himanen yllättyi Suomen edustustojen tilijäädytyksistä

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja vahvisti illalla myös Venäjän puolelta, että Suomen edustustojen tilit on jäädytetty.

– Vaikka vastatoimia Nato-jäsenyyteen ja EU-pakotteisiin on odotettu, niin ihan tällaista varmasti kukaan ei osannut odottaa, Himanen sanoi Seitsemän uutisissa keskiviikkoiltana.

Venäjän Suomen-suurlähetystö julkaisi tänään keskiviikkona tiedotteen , jossa se sanoo, että lähetystöllä on ollut vaikeuksia omien pankkiyhteyksiensä kanssa viime syksystä lähtien ja sanoo ryhtyvänsä vastatoimiin, jos käytäntö jatkuu.

– Nyt niihin vastatoimiin on ryhdytty, mutta kyse ei ole vastatoimista vaan ihan uudesta toimesta, koska Suomen viranomaiset eivät ole haitanneet Venäjän edustustojen toimintaa, Himanen sanoo.

– Vaikka nyt virallisesti on sanottu, että se oli keskuspankin ratkaisu, niin tällaisia päätöksiä Venäjällä ei tehdä sattumalta.

– Päätökset tulee presidentinhallinnosta Kremlistä ja niitä toteuttaa ulkoministeriö eli se on viranomaistoimintaa ja sellaisena sitä on pidettävä, Himanen jatkaa.

Suomi vakavimpien toimien kohteena

Haaviston mukaan Suomi on saanut tiedon Venäjällä toimivien edustustojen jäädyttämistä 27. huhtikuuta.

Venäjä on kohdistanut muihin EU-maihin vastaavia toimia, mutta Himanen sanoo, että Suomi on vakavimpien toimien kohteena.

– Mitä seuraa, sitä emme tiedä. Mihin Venäjä pyrkii sitäkään me emme tarkkaan tiedä, mutta oikea foorumi käsitellä näitä asioita on luonnollisesti EU, koska kyse on pakotetoimesta ja Venäjän mukaan ikään kuin vastatoimesta. EU-maiden kesken täytyy miettiä miten reagoidaan.