Venäjä vastasi Suomen noottiin tilien jäädytyksistä, Maarianhaminan konsulaattia ei olla sulkemassa – Haavisto: "Pitää kestää vähän merivettä"

Venäjä on vastannut Suomen lähettämään diplomaattiseen noottiin, joka koskee Suomen edustustojen pankkitilien jäädyttämistä Venäjällä. Asiasta kertoi toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Nato-maiden ulkoministerien epävirallisen kokouksen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Vastausta käydään parhaillaan läpi ulkoministeriössä.

– Venäjän kanta perustuu vastavuoroisuuteen. Heillä on ollut vaikeuksia pankkiasioinnissa Helsingin päässä. Olemme pyrkineet myös auttamaan heitä. Venäjällä on tässä nootissa jonkinlainen ehdotus pankkiin liittyen ja tutkimme parhaillaan, voisiko sitä käyttää.

Sulkemisten myötä keskusteluun on noussut jälleen Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin kohtalo. Viimeksi tänään konsulaatin sulkemista ehdotti Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Ylen haastattelussa .

Haaviston mukaan muutoksia ei ole luvassa, ja perusteluna on Suomen Pietarin-konsulaatin toiminnan turvaaminen. Rajaliikennettä on edelleen ja perheenjäseniä on molemmin puolin rajaa. Myös opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumisen takia Pietarin konsulaattia Haaviston mukaan tarvitaan.