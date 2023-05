Kreml: Suomen edustustojen tilien jäädytys "vastaus lännen epäystävällisiin tekoihin"

Venäjä on jäädyttänyt Suomen Moskovan suurläheystön sekä Pietarin pääkonsulaatin pankkitilit.



Suomi on antanut Venäjälle asiasta nootin. Nootti on yleinen diplomaattisen kirjeenvaihdon muoto ulkoministeriöiden ja ulkovaltojen edustustojen välillä tai edustustojen kesken. Venäjä ei ole antanut ulkoministeriölle virallista selvitystä siitä, miksi tilit on jäädytetty.