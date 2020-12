Venäjän asettamien maahantulokieltojen kohteena ei ole suomalaisia – "Usein esitetään, että tämä on asia, josta emme pidä"

Uutistoimisto AFP kertoi tiistaina, että Venäjä on kutsunut Saksan, Ranskan ja Ruotsin edustajat puhutteluun ulkoministeriöön. Henrikssonin mukaan puhutteluun ei kutsuttu suomalaisedustajia.

– Puhuttelu on oikeastaan väärä termi. Venäjä on kutsunut näiden maiden lähettiläät keskusteluun ja ilmoittanut, että näiden maiden kansalaisia koskee maahantulokielto. Suomea tämä ei ole koskenut, Henriksson vahvistaa.

Henriksson muistuttaa, että Suomi on ollut kuitenkin mukana EU-rintamassa tekemässä päätöksiä Navalnyin tapaukseen liittyen alkusyksystä.

– Se on hyvin asiallista ja diplomaattista kanssakäymistä, jossa esitetään faktat ja oma mielipide. Usein esitetään, että tämä on asia, josta emme pidä tai josta emme ole samaa mieltä. Keskusteluun kutsuminen on yksi keino diplomatian keinovalikossa.