Suomi on voittanut yhdeksännen peräkkäisen ringeten maailmanmestaruuden.
Suomi löi Kanadan kahdessa Lahdessa pelatussa MM-finaalissa. Ensimmäinen loppuottelu päättyi lauantaina sinivalkoisten eduksi 4–2 ja sunnuntaina Suomi möyhensi punapaitoja 7–3.
Ida Adler iski tänään kolme maalia ja haali kaksi syöttöpistettä. Saman hyökkäysketjun Maija Väyrynen tehoili 1+4 ja Camilla Ojapalo 1+3.
Tasapelikin olisi sunnuntaina riittänyt Suomelle kultaan.
Suomi on hallinnut ringetteä pitkään ja jättänyt Kanadan MM-kisoista toiseen hopeamitaleille. Maailmanmestaruus oli Suomelle yhdeksäs peräjälkeen – kultaputki on jatkunut vuodesta 2004 eteenpäin.
Kanada on viimeksi onnistunut voittamaan lajin maailmanmestaruuden 2002. Suomi on vienyt 15 kertaa pelatuista MM-kisoista 11 kultaa.
Suomi voitti myös alle 21-vuotiaiden maailmanmestaruuden päihittämällä loppuotteluissa niin ikään Kanadan.