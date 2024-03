Suomi ja muu EU siirtyvät kesäaikaan ensi yönä – kesä- ja normaaliajasta kirjavia käytäntöjä maailmalla

Kelloja siirretään kaikissa EU:n jäsenmaissa samoina päivinä ja samalla kellonlyömällä. Samanaikaisuus on tärkeää esimerkiksi kansainvälisen juna- ja lentoliikenteen vuoksi, sanoo liikenne- ja viestintäministeriö. Kelloja siirretään aina maaliskuun ja lokakuun viimeisenä sunnuntaina.



Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien.



Euroopan komissio ehdotti vuonna 2018, että EU:ssa luovuttaisiin kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen siirrosta. Asian käsittely on toistaiseksi pysähtynyt EU:n neuvostossa.



Kesäajan noudattamisesta on maailmalla vaihtelevia käytäntöjä. Esimerkiksi Australiassa Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa siirretään kellot kesäaikaan, mutta naapuriosavaltio Queensland pysyy ympäri vuoden normaaliajassa.



Kesäaikaan ei siirrytä lainkaan esimerkiksi Islannissa, Venäjällä, Intiassa eikä Kiinassa.