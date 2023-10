Suomi ja Liettua hakevat yhteisiä EM-kisoja

Naiset otsikoihin

Koripallon suosio on noussut Susijengin onnistumisten ja Lauri Markkasen NBA-tähteyden ansiosta. Dettman näkee naisten koripallossa samanlaisia merkkejä. Naisten maajoukkueen johtava tähti on WNBA-pelaaja Awak Kuier .

– Suomalaisella koriksella on hyvä draivi, Dettman arvioi.

– Susijengi on usein otsikoissa, mutta myös muilla saroilla on paljon onnistumisia. Vain harva tiedostaa, että Suomi on parantuneilla otteillaan noussut tyttöjen koriksessa maailman rankingin sijalle 15. Ja potentiaalia löytyy tulevaisuuteenkin.