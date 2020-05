Suomessa on todettu 58 uutta koronatartuntaa ja neljä kuolemantapausta – tehohoidossa nyt 30 potilasta

Tautitapausten kokonaismäärä on nyt 6 286.

Koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä on kasvanut neljällä eilisestä. Viruksen aiheuttamia kuolemia on raportoitu tähän mennessä 297.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 5 000. Testattuja näytteitä on yhteensä noin 140 600.

Sairaalahoidossa on nyt 120 potilasta, joista 30 tehohoidossa. Sairaalapotilaiden määrä on kasvanut perjantain tiedoista kahdella, mutta tehohoitopotilaiden määrä puolestaan laskenut kahdella. Sairaalapotilaista 99, eli valtaosa, on HYKS:n erityisvastuualueella.