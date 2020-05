Terveysviranomaisten koronaohjeissa huomattavia ristiriitaisuuksia – huhtikuisen kansalaiskirjeen kaikki ohjeet eivät enää pidä paikkaansa

"Vanhentunut ohje"

– Ohje on siltä osin vanhentunut, että nyt kaikkien hengitystieoireisten toivotaan hakeutuvan testiin, jolloin voidaan antaa tarkemmat ohjeet testivastauksen perusteella. Tämä lause on nyt poistettu Husin internetsivuilta. Pyrkimys on johdonmukaisesti yhtenäiseen linjaan kansallisen ohjeistuksen kanssa, Järvinen sanoo.