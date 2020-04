Suomessa todettu 2 905 koronavirustartuntaa – Uusia tartuntoja 136

Helsingissä on mennyt rikki tuhannen varmistetun tartuntatapauksen raja. Nyt tartuntoja on 1 009. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Espoossa, 285, ja Vantaalla, 207. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todetut tartunnat ovat vain pieni osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.

Uudellamaalla tartuntoja on huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa sekä määrällisesti että suhteutettuna väkilukuun. Tartuntoja on 108 kappaletta 100 000 ihmistä kohden, kun muualla tartuntojen määrä on 9–70 per 100 000 asukasta.