Haagin tuomioistuin antaa viimeisen tuomionsa Srebrenican joukkomurhasta – "Bosnian teurastaja" oikeuden eteen

Kyseessä on pahin Euroopassa tapahtunut veriteko sitten toisen maailmansodan. Srebrenican joukkomurha on kansainvälisissä tuomioistuimissa määritelty kansanmurhaksi.

Tuomioistuimen on määrä kertoa päätöksensä tänään neljältä iltapäivällä Suomen aikaa.

Koronavirusrajoitusten takia oikeussaliin ei pääse toimittajia, vaan tuomio on nähtävissä nauhoitukselta, joka julkaistaan puolen tunnin viiveellä.

"En odota muuta kuin elinkautista"

Haagiin on saapumassa tänään uhreja edustavien järjestön edustajia, joita sallitaan paikalle vain yksi ihminen järjestöä kohden koronarajoituksista johtuen.

Monien harras toive on, että Mladicin vankeusrangaistus pysyy voimassa.

Osa uhrien omaisista on ehtinyt jo itse kuolla ennen tuomion todistamista.

– Äitini totesi, että mikään rangaistus ei ole riittävä siitä, mitä he tekivät. Ainoastaan vain se, että he saisivat lapsensa takaisin, voisi korvata asian, sanoi Djogazin tytär Razija Husejinovic Balkan Insightille.

Yksi viimeisiä Jugoslavian sotarikostuomioistuimen tuomittuja

Mladicin puolustus on väittänyt, ettei hän olisi ollut kansanmurhan aikaan edes Srebrenicassa. Valituksen käsittelyä on lykätty muun muassa koronapandemian ja Mladicin terveysongelmien vuoksi.

Nyt 78-vuotias Mladic on yksi viimeisistä tuomituista vuosina 1993–2017 toimineessa YK:n alaisessa entisen Jugoslavian sotarikostuomioistuimessa (ICTY). Siltä ja Ruandan kansanmurhaa käsitelleeltä YK-tuomioistuimelta kesken jääneitä juttuja käsittelemään perustettiin Haagiin erityinen vetoomustuomioistuin.

Tuomittuja 90, syytteissä 160

Jugoslavian sotarikostuomioistuin asetti syytteisiin yhteensä 160 ihmistä , joista 90 on tuomittu. Eniten tuomioita on annettu nykyisen Bosnian ja Hertsegovinan valtion alueella tapahtuneista rikoksista.

Tuomittujen joukossa on muun muassa Mladicin kanssa aktiivisesti toiminut Bosnian serbien entinen johtaja Radovan Karadzic, joka tuomittiin 40 vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 2016. Toissa vuonna hänen tuomionsa kovennettiin elinkautiseksi.

Osa syytetyistä toimii nyt korkeissa poliittisissa viroissa

Vaikka tuomioistuin onnistui tuomitsemaan monia sotarikoksiin syyllistyneitä, on se saanut myös kritiikkiä. Sitä on syytetty sellaisten ihmisten vapautuksista, joiden on katsottu syyllistyneen rikoksiin.