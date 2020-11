Suomessa on todettu 316 uutta koronatartuntaa – yksin Mikkelissä yli 50 uutta tapausta

Yhteensä tartuntoja on Suomessa pandemian aikana todettu 18 858. Tänään todetuista tartunnoista valtaosa on Helsingistä, 76, mutta väkilukuun suhteutettuna Mikkelin tartuntamäärä on suurin, 56. Se liittynee eilen uutisoituun Pieksämäen tartuntaryppääseen, josta Pieksämäen puolelle kirjattiin 10 tartuntaa. Espoossa tartuntoja on todettu lisää 43, Vantaalla 31 ja Turussa 19.