Suomessa on raportoitu 453 uutta koronatartuntaa – tehohoidossa 10 henkilöä

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 56 ihmistä, joista tehohoidossa on 10.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut hieman maanantaista. Tuolloin THL kertoi, että sairaalahoidossa oli yhteensä 52 ihmistä, joista tehohoidossa oli 12.

Tartunnat nousussa

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 900 tartuntaa, mikä on 1 628 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa reilut 101 200.