Suomessa on nyt poikkeuksellisen paha lintuinfluenssatilanne – "Tapauksia on paljon enemmän kuin minään vuonna aiemmin"

Lintuinfluenssatilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisen paha niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Suomessa on tänä vuonna varmistettu ennätysmäärä, lähes 60, lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisilla linnuilla. Pelkona on taudin leviäminen siipikarjaan. Ruokavirasto on perustanut Saloon ja Janakkalaan rajoitusvyöhykkeet estämään taudin leviämistä.