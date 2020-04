Suomessa neljä uutta kuolintapausta – koronatartuntoja enemmän naisilla kuin miehillä

Uusia varmistettuja tartuntoja on 101. Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Tällä hetkellä vahvistettujen tartuntojen sukupuolijakauma näyttää siltä, että 52,6 prosenttia tartunnan saaneista on naisia ja 47,4 prosenttia miehiä. Vaikka todetuissa koronatartunnoissa on Suomessa tällä hetkellä enemmän naisia kuin miehiä, kuolintapauksissa miesten osuus on suurempi.