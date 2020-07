Suomessa ei yhtään uutta koronaan liittyvää kuolemaa – tässä THL:n viimeisin tilannekatsaus

THL kertoi, että vuorokauden aikana on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 7 295.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi kahdeksan ihmistä, joka on kaksi enemmän kuin viime viikon perjantaina, jolloin sairaalahoidettavat viimeksi ilmoitettiin. Tehohoidossa on yksi ihminen.