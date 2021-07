Suomessa asuvan Clintonin vanhemmat pelkäävät mielensoittajia – miten Etelä-Afrikan levottomuudet rauhoitetaan?

Nykyinen presidentti Cyril Ramaphousa on luonnehtinut levottomuuksia pahimmaksi väkivallaksi sitten rotuerottelun 1990-luvun.

– Syitä levottomuuksiin on useita: köyhyys, epätasa-arvoisuus, eivätkä ihmiset kouluttaudu. Iso syy on myös työttömyys, Paige sanoo.

– Ihmiset ovat turhautuneita koronavirukseen. Meillä on ollut kaksi sulkutilaa. Ihmiset menettävät työnsä ja rokotus on todella hidasta, eikä hallitus pidä kiinni lupauksistaan. Taustalla on ihmisten turhautuminen.