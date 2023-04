Suomen ympäristökeskus: Metsien hiilinielu jäämässä liian pieneksi ilman riittävän vaikuttavia ohjauskeinoja

Tämä johtuu Syken mukaan erityisesti siitä, että metsien hiilinielu on jäämässä selvästi liian pieneksi.

– Tilanteen korjaamiseksi ei ole toistaiseksi otettu käyttöön riittävän tehokkaita ohjauskeinoja. Julkisuudessa ja kirjallisuudessa uusia ohjauskeinoja on kuitenkin esitetty, Syke toteaa tiedotteessaan.

– On olemassa merkittävä riski, että Suomi jää EU:n kaudelle 2021–2025 asettamasta metsien vertailutasosta ja maankäyttösektorin velvoitteista jopa useilla kymmenillä miljoonilla hiilidioksidiekvivalenttitonneilla, johtava tutkija Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta toteaa tiedotteessa.

Tehokkaita ohjauskeinoja otettava käyttöön nopeasti

– Ohjauskeinojen käyttöönotto on mietittävä huolella, jottei tule esimerkiksi houkutusta tehdä ennakoivia hakkuita. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että metsäala pystyy sopeutumaan muutoksiin. Tämä vie aikaa, joten valmistelu on aloitettava välittömästi, myös seuraavaa EU:n velvoitekautta 2026–2030 silmällä pitäen.