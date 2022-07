Hallitus hyväksyi suunnitelman, jolla pyritään vahvistamaan hiilinieluja Suomessa

Hallitus on päässyt sopuun maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta, jonka avulla katoavien hiilinielujen kasvua pyritään vahvistamaan tulevaisuudessa. Jos hiilinieluja ei saada taas kasvuun, vaihtoehtona on suunniteltua isompi, kallis ja kivulias päästöjen leikkaaminen, ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on arvioinut.