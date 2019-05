Suomen vankilat saivat poikkeuksellisen kiertävän vieraan: "Meni tunteisiin, pääsi iholle, että kyllä siinä tuli monenlaisia"

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö kohta vuosikymmenen ikäinen idea on simppeli ja tärkeä.

– Tarkoituksena on edistää tasa-arvoa taiteen keinoin. Viemme Kansallisteatterin teatteriesityksiä sinne, mistä ihmiset eivät pääse meille teatteriin. Viemme noin sata esitystä vuodessa erilaisiin terveydenhuollon ja sosiaalityön yksiköihin, vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin, kertoo tuottaja Roosa Vaverka.

"Elämän ensimmäinen teatterikokemus"



– Uskon, että teatteriesityksen aihe on vankeja puhutteleva ja onkin tärkeää, että jokaisen esityksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, jossa yleisö voi tuoda esille esityksen herättämiä ajatuksia. Monen vangin kohdalla kyseessä on elämän ensimmäinen teatterikokemus, kommentoi erityisasiantuntija Kati Sunimento Rikosseuraamuslaitokselta Kiertuenäyttämön tiedotteessa.