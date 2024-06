Suomen uusi mäkihyppyluotsi julki

– Olen hyvin innoissani aloittaessani työt mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana. Olen tietoinen Hiihtoliiton ja maajoukkueen haasteista, mutta uskon, että meillä on niistä huolimatta edellytykset saavuttaa hyviä tuloksia. Päätavoitteenani on parantaa erityisesti hyppäämisen teknistä puolta, Medved sanoo Hiihtoliiton tiedotteessa .

– Meidän on kyettävä säilyttämään asiat, jotka tällä hetkellä ovat korkealla tasolla ja samalla nostettava tasoa osa-alueilla, joissa on vielä kehitettävää. Ensimmäisenä vuotena tavoitteena on saada mahdollisimman monta urheilijaa 45 parhaan joukkoon maailman ranking-listalla ja toisena vuotena useampi urheilija 25 parhaan joukkoon.