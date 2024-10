Pariisin floppi oli liikaa – urheilunimet vaativat nyt yhdessä rintamassa kovia toimia

Itani, Kononen, Lehtonen, Michelsen, Mäkelä ja Nieminen ehdottavat rajuja muutoksia suomalaiseen huippu-urheilujärjestelmään. He alleviivaavat sitä, etteivät huippu-urheilun ja urheilijoiden suorituskyky ja taso Suomessa vastaa globaalin huippu-urheilun vaatimuksia.

– Ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi on erityisesti viimeisen 15 vuoden aikana haettu monella eri tavalla. Samaan aikaan huippu-urheilulle kohdennettu suora julkinen tuki on kasvanut kahdeksasta 25 miljoonaan euroon. Sijoituksemme kansainvälistä urheilua mittaavissa ranking-tilastoissa on kuitenkin tällä hetkellä heikompi kuin huippu-urheilun muutosprosessin (Humu) alussa vuonna 2009.