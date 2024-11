Yllätysnimi Olympiakomitean pomokisaan – takana vankka tuen kirjo

Kisaan mukaan hyppäävä Petteri Kilpinen on yritysjohtaja, kirjailija ja puhuja. Hän toiminut muun muassa TBWA/Europen innovaatiojohtajana ja TBWA Helsingin toimitusjohtana. Kilpinen on istunut 20 eri yrityksen hallituksessa. Tällä hetkellä hän toimii Lääkärikeskus Aavan liiketoimintajohtajana.

Kilpisellä on urheilujohtamiskokemusta Nuori Suomi Ry:n ja AmCham Finland Ry:n hallitusten puheenjohtajana, liikunnan ja urheilun keskusjärjestön Valon varapuheenjohtajana sekä HJK:n hallituksen jäsenenä.

– Tulen sopivasti ulkopuolelta ja olen riippumaton, en aja omaa etua. Pystyn raakarehellisesti toteamaan mikä toimii ja mikä ei, koska en ole ollut tekemässä yhtään aiempaa päätöstä. Useampi taho on ollut parin viikon aikana yhteydessä ja pyytänyt puheenjohtajaksi – muutokselle on selvästi tarve. Ajatusta piti sulatella, mutta mikään muu ei oikeastaan kiinnosta yhtä paljon kuin urheilu, siitä syntyi halu lähteä mukaan. Minulla on nyt kokemusta, osaamista ja mahdollisuus lähteä tähän, Kilpinen kommentoi tiedotteessa.